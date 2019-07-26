Россия выступит на Олимпиаде-2020 под своим флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил Россию принять участие в летней Олимпиаде-2020 в Токио. Как сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР), официальное письмо подписано главой МОК Томасом Бахом.

«Таким образом, Олимпийский комитет России получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхенчхане, сформировать полноценную Олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий», – говорится в сообщении на сайте ОКР.

Участие в Олимпиаде-2020 примут и российские легкоатлеты, которые имеют официальный допуск ИААФ к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. В ОКР отметили, что сейчас такой допуск имеют более 120 спортсменов, и их количество может возрасти.

Олимпиада 2020 года пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Напомним, что из-за допингового скандала россияне выступали на зимней Олимпиаде-2018 в в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.19

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