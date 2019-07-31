Россия заплатит WADA более 1 млн долларов

Россия полностью выплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год. В следующем году эти расходы превысят миллион долларов.

В 2019 году от России в бюджет WADA поступило 946 747 долларов. Самые большие ежегодные взносы агентству кроме РФ также платят Великобритания, Германия, Италия и Франция. Все эти страны уже погасили свои задолженности перед организацией.

«Бюджет ВАДА до 2021 года будет увеличиваться ежегодно на 8%, – цитирует ТАСС главу отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова. – Соответственно, и индивидуальные взносы стран должны возрасти пропорционально».

Размер российского взноса увеличится на 75,7 тысячи долларов – до 1,022 миллиона долларов.

В настоящее время самый большой долг по взносам перед WADA у Румынии – 93 592 доллара. Страна пока ничего не заплатила антидопинговой организации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.19

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