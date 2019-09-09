Мария Шарапова вылетела из сотни лучших теннисисток мира

Всемирная теннисная ассоциация (WTA) представила рейтинг лучших спортсменок. Возглавила список австралийка Эшли Барти. Лучшей из россиянок стала Екатерина Александрова.
Знаменитая теннисистка Мария Шарапова покинула сотню лучших и заняла 135 место. Потеря позиций обусловлена вылетом Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США.
Александрова поднялась на четыре позиции и расположилась на 39-й строчке рейтинга.
Второе и третье место досталось Каролине Плишковой (Чехия) и Элине Свитолиной, представляющей Украину.
Также в ТОП-10 лучших теннисисток мира попали Наоми Осака (Япония), Бьянка Андрееску (Канада), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Нидерланды), Серена Уильямс (США) и Белинда Бенчич (Швейцария).
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 06.09.19
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