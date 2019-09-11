Михаэль Шумахер пришел в сознание после шестилетней комы

Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер пришел в сознание. Об этом сообщил лечащий врач спортсмена. Семикратный чемпион «Формулы-1» около шести лет находился в состоянии комы.

Ранее спортсмена доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Профессор Филипп Менаше подтвердил, что Шумахер находится в сознании, пишет Le Parisien.

Михаэль Шумахер получил черепно-мозговую травму в 2013 году, когда катался на лыжах во французском Мерибеле. С тех пор гонщик был прикован к постели.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 11.09.19

Куйвашев велел написать программу по подготовке Универсиады-2023 до 29 ноября. / 60-летний спортсмен из Екатеринбурга умер после заплыва на 30 км. / «Автомобилист» одержал четвертую победу подряд и возглавил чемпионат КХЛ. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»