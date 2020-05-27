Гонщик Фелипе Масса рассказал, что молится за Михаэля Шумахера

Данные о здоровье звезды Формулы 1 Михаэля Шумахера уже много лет подряд окутаны тайной. Несмотря на настойчивость СМИ, узнать подробности того, как сейчас себя чувствует спортсмен, в 2013 году тяжело травмировавшийся на горнолыжном курорте, не удается.

Бывший коллега Шумахера по Ferrari Фелипе Масса рассказал СМИ, что знает правду о том, как себя чувствует знаменитый гонщик. «Я знаю, как дела у Шуми», – заинтриговал он поклонников 51-летнего немца.

«Я знаю, как поживает Шуми. Его ситуация не легка. Я знаю, что поклонникам будет интересно это тоже узнать, но семья против и это решение надо уважать», – рассказал Масса в беседе с Fox Sports.

Он не сообщил ничего конкретного, но даже из того, что он сказал, ясно, насколько серьезна ситуация. «Каждый день я мечтаю и молюсь, чтобы Михаэлю стало лучше, и он снова смог бы выйти трассу. Я молюсь, чтобы это случилось однажды», – добавил он.

Отметим, что сейчас Шумахер и его семья живут в своем доме на Женевском озере и никого к себе не допускают. Время от времени гонщика привозят в европейские клиники на лечение, однако публику всегда в этом случае держат на дистанции.

Женева, Елена Васильева

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