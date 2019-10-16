Российскую фигуристку дисквалифицировали на два года из-за допинга

Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о дисквалификации российской фигуристки Александры Кошевой. Спортсменка нарушила антидопинговые правила.

Нарушение зафиксировано 7 марта 2019 года на Универсиаде в Красноярске. Таким образом, срок дисквалификации фигуристки истекает 6 марта 2021 года. Кошевая призналась, что употребляла вещество для снятия отека ноги, не зная, что оно является запрещенным.

Согласно правилам Федерация фигурного катания России (ФФККР) должна возместить ISU расходы на проведение расследования и допинг-тестирование.

Кошевая стала бронзовым призером на Универсиаде в турнире спортивных пар с Дмитрием Бушлановым.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.10.19

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