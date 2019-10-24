Сборная России поднялась на пять позиций в рейтинге FIFA

Российская сборная по футболу занимает 37-е место в обновленной версии рейтинга FIFA. В активе команды теперь 1474 очка.

Сборная России совершила самый мощный рывок вверх среди всех команд из топ-50 по итогам октябрьских матчей. Российские футболисты буквально разгромили команды Шотландии и Кипра, обеспечив себе досрочный выход на чемпионат Евро-2020.

Первые три места в рейтинге FIFA достались Бельгии, Франции и Бразилии.

Подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть два матча в ноябре: 16-го числа они примут на своем поле сборную Бельгии, а 19-го – сыграют на выезде с Сан-Марино.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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