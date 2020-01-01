Россиянин выиграл лыжную гонку преследования «Тур де Ски»

Победителем гонки «Тур де Ски» стал российский лыжник Александр Большунов. Второе место также занял спортмен из России Сергей Устюгов.

Турнир прошел в итальянском Тоблахе. Дистанцию в 15 километров Большунов преодолел за 38 минут 14,9 секунды, сообщают «Вести». При этом россиянин стартовал третьим, но смог опередить соперников.

Второе место досталось другому представителю РФ Сергею Устюгову. Он отстал от Большунова на 13,7 секунды. Третьим пришел финн Йиво Нисканен с отставанием на 24,8 секунды.

В десятку первых «Тур де Ски» вошли еще два россиянина – Артем Мальцев пришел четвертым, Иван Якимушкин финишировал девятым.

Рим, Служба информации РИА «Новый День»

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