Футбольных судей РФС может возглавить иностранец

Во главе российских футбольных арбитров будет иностранец. Место ушедшего с должности главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова займет венгр Виктор Кашшаи, передает РБК со ссылкой на собственный источник в РФС и собеседника, знакомого с ситуацией.

Сообщается, что 44-летний Кашшаи прибудет в Россию в ближайшие время. В Футбольном союзе рассматривали варианты назначения на должность российских специалистов, однако в итоге предпочтение было отдано известному венгерскому арбитру ФИФА.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров ушел с должности по собственному желанию в конце декабря. Ранее «Спорт-Экспресс» отмечал, что Егорова в должности могут сменить Сергей Зуев, Виктор Башкиров или Валентин Иванов.

Виктор Кашшаи выступал в качестве арбитра ФИФА с 2003 года, всего он был арбитром 322 матчей, более 150 игр – на международном уровне.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.20

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