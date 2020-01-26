Российские фигуристы стали триумфаторами Чемпионата Европы

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почета на Чемпионате Европы. «Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться», – сказала по этому поводу тренер российской сборной Татьяна Тарасова. Призерами ЧЕ, который прошел в Граце (Австрия), стали Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

По сумме двух программ Косторная получила 240,81 балла. С результатом 237,76 балла завершила этот чемпионат Щербакова, Трусова замкнула тройку лидеров, набрав 225,34 балла. Таким образом они красиво завершили турнир. Российская сборная завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Таким образом удалось повторить рекорды 1986 и 1987 годов, когда сборная СССР завоевала на ЧЕ по 10 медалей.

Впервые за 14 лет российские фигуристы сумели завоевать золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Косторная, в мужском – Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Виктория Синицина и Никита Кацалапов, отмечает ТАСС.

Татьяна Тарасова отметила, что из 12 отдали всего две медали и поблагодарила тренеров и спортсменов за проделанную работу. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в свою очередь отметил, что российским спортсменам не следует расслабляться, так как совсем скоро придется бороться за медали Чемпионата мира, где выступят выдающиеся фигуристы из США, Канады, Японии, Южной Кореи, Южной Америки, Китая.

Чемпионат мира состоится в марте в Монреале. Чемпионат Европы 2021 года пройдет в Загребе.

Москва, Иван Гридин

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