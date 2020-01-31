Всероссийская федерация легкой атлетики лишилась аккредитации из-за допинга

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта 2020 года. Федерация не выполняет обязанности в сфере предотвращения допинга в спорте.

Соответствующий приказ 31 января подписал министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания Комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций, говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Поводом для принятия такого решения послужило то, что спортсмены ВФЛА систематически нарушают антидопинговые правила, обнаружены факты запрещенного сотрудничества.

Кроме того, федерация не предоставила удовлетворительных пояснений по факту предъявленных обвинений в фальсификации документов и даче ложных показаний по делу о нарушении антидопинговых правил российским спортсменом Данилом Лысенко.

«Новым руководством ВФЛА не предприняты необходимые меры для установления конструктивного взаимодействия с Международной федерацией и разрешения сложившейся ситуации», – сообщается на сайте Минспорта. В министерстве добавили, что это решение направлено на защиту интересов российских спортсменов. Оно не отразится на положении легкоатлетов, имеющих индивидуальный допуск к международным соревнованиям, а также не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований и подготовку к ним.

В Минспорта надеются, что приостановлении аккредитации побудит ВФЛА внести кардинальные изменения в принципы выстраивания взаимоотношений с международными спортивными организациями.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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