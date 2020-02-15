Российская биатлонистка признана нарушителем антидопинговых правил

Российская биатлониста, чемпионка мира и Олимпийских игр Светлана Слепцова, уже завершившая спортивную карьеру, признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована на два года, передает ТАСС со ссылкой на Союз биатлонистов России.

Как сообщается, речь идет об использовании запрещенной субстанции в нарушение статьи 2.2 антидопинговых правил Международного союза биатлонистов (IBU) в 2013 году. Результаты Слепцовой с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы.

Примечательно, что в этот период спортсменка практически не выступала на международной арене. На Кубке мира она выступила лишь однажды – на этапе в Анси, где в составе эстафетной команды заняла шестое место.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой были предъявлены в августе 2018 года, вместе с ней под подозрение тогда попали двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, Александр Печенкин и Александр Чернышов. Двое последних были дисквалифицированы в июне прошлого года.

Ранее стало известно, что Устюгов, который завершил карьеру после Олимпиады в Сочи, вновь подозревается в нарушении антидопинговых правил на основе показаний биологического паспорта с 2010 по 2014 год.

Москва, Анастасия Смирнова

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