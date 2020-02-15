Российский биатлонист выиграл чемпионат мира

Российский биатлонист Александр Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. Спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и оказался быстрее своих соперников.

Вторым к финишу пришел представитель Франции Фийон Майе, отставший от победителя на 6,5 секунды. Третье место у другого француза – Мартена Фуркада, который отстал от Логинова на 19,5 секунды.

Антхольц, Анастасия Смирнова

Антхольц. Другие новости 15.02.20

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