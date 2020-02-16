Российская скелетонистка выиграла чемпионат Европы

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла чемпионат Европы в Латвии, став трехкратной победительницей континентальных соревнований. По сумме двух заездов спортсменка из РФ показала 1 минута 43,87 секунды.

Второе место заняла швейцарская спортсменка Марина Джилардони (+ 0,34 секунды), третье – австрийка Жанин Флок (+0,44).

Сигулда, Анастасия Смирнова

Сигулда. Другие новости 15.02.20

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