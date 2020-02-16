Чемпионат мира по биатлону: Логинов упустил победу в гонке преследования

Чемпион мира по биатлону в спринтерской гонке Александр Логинов упустил победу в гонке преследования. Российский спортсмен допустил промах на последнем огневом рубеже, в результате чего вперед вырвались его соперники.

Первое место занял француз Эмельен Жаклен, обогнавший на финише норвежца Йоханеса Бё. Логинов, лидировавший в гонке до четвертого огневого рубежа, финишировал третьим.

Антхольц, Светлана Антонова

Антхольц. Другие новости 16.02.20

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