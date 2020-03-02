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Понедельник, 2 марта 2020, 11:36 мск

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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

www.instagram.com/adelina_sotnikova14/

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова решила завершить карьеру. При этом спортсменка отметила, что «фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт».

«Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет», – сказала Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Спортсменка выразила благодарность поклонникам за поддержку и любовь к ней.

Сотникова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпиаде в Сочи, обойдя соперниц Юлию Липницкую, кореянку Ким Ён А, а также итальянку Каролину Костнер.

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