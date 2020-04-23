В Союзе биатлонистов России произошел раскол

Правление Союза биатлонистов России (СБР) заявило о созыве внеочередной выборной конференции организации для определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте организации. Дату проведения данного мероприятия объявят позже.

20 апреля правление СБР утвердило тренерский штаб на сезон-2020/21. Главным тренером должен стать Валерий Польховский, старшим тренером женской сборной – Владимир Королькевич, а старшим тренером мужской – Роберт Кабуков. Глава СБР Владимир Драчев при этом неоднократно высказался против кандидатур старших тренеров, отмечает «Спорт-Экспресс».

Владимир Драчев занял на пост главы СБР в мае 2018 года. Срок его полномочий истекает в 2022 году. На имя Драчева, ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны призвали Драчева добровольно уйти в отставку, отмечает РИА «Новости».

Драчев в свою очередь заявил, что проверка СБР выявила, что значительное количество подписантов, указанных в письме, его не видели или не согласны с его содержанием, а также не соглашались на использование имени и фамилии при публикации документа.

Москва, Иван Гридин

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