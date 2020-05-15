Игры Чемпионата России по футболу возобновится 21 июня при пустых трибунах

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Об этом сообщает Российский футбольный союз (РФС). Места проведения матчей пока неизвестны. По словам президента Российской Премьер-Лиги Сергея Прядкина, игры будут проходить при пустых трибунах. Также известно, что командам можно будет делать по пять замен игроков в каждом матче.

Отметим также, что первенства Олимп Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп Профессиональной футбольной лиги были завершены досрочно. Команды, занявшие 15-е и 16-е места в РПЛ, вылетят в ФНЛ, две первые команды ФНЛ выйдут в Премьер-лигу. Кроме того, 21 июня возобновят розыгрыш Олимп-Кубка России.

Ранее РФС подготовил спецпротокол по возобновлению чемпионата России в условиях распространения коронавирусной инфекции нового типа и направил на согласование в Роспотребнадзор. «Мы все настроены на то, что футбол должен вернуться. Прекрасно понимаем, что последнее слово за государством, но мы должны сделать все для того, чтобы вернуть футбол как можно быстрее», – подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Москва, Иван Гридин

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