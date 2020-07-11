Выбран новый глава Союза биатлонистов России

Двукратный призер Олимпиад, трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров избран новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщила пресс-служба организации.

За Майгурова единогласно проголосовали 45 делегатов внеочередной отчетно-выборной Конференции. «В правление СБР избраны: Виктор Майгуров, Алексей Нуждов, Юрий Векшин, Андрей Левунин, Иван Черезов, Сергей Литяк, Иван Мелихов. За членов правления свои голоса отдал 41 делегат, четверо воздержались», – говорится в сообщении.

На посту главы СБР Майгуров сменил Владимира Драчева, который руководил Союзом с 2018 года. Срок полномочий Драчева истекал в 2022 году, однако волна критики со стороны ряда именитых биатлонистов и тренеров привела к его отставке и решению провести 11 июля нынешнего года выборы нового президента и состава правления СБР.

Драчев заявлял, что намерен сконцентрироваться на работе в Госдуме.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.07.20

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