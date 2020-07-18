В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию

В Москве погибла чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерина Александровская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 20-летняя спортсменка упала с высоты. Ее тело обнаружили сегодня утром возле дома на улице 1905 года.

На международных соревнованиях Александровская представляла Австралию.

В 2017 году она стала чемпионкой мира среди юниоров по фигурному катанию в паре со спортсменом Харли Уиндзором, в том же году пара победила в юниорском финале Гран-при, напоминает ТАСС, они дважды становились чемпионами Австралии (в 2017-м и 2019 году).

Москва, Игорь Юров

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