Медведева отказалась от Кубка России из-за травмы

Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева отказалась от участия во втором этапе Кубка России. Причиной такого решения стала травма спины. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. Соревнования состоятся с 10 по 13 октября в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

«Мы до последнего надеялись на ее участие Вчера она была на обследовании у врачей, обострилась старая травма спины. Она ложится на дополнительное обследование в клинику», – приводит слова Когана РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.10.20

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