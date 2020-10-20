Половина россиян довольны своим здоровьем и без занятий спортом

Большинство жителей России не занимаются регулярно спортом, при этом половина говорят, что чувствуют себя прекрасно и без физических упражнений. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ.

Половина россиян удовлетворена своим здоровьем (52%) и положительно оценивает свою физическую форму (48%), сообщили аналитики. 73% не занимались спортом минимум месяц, причем среди женщин больше тех, кто отлынивает от физкультуры – 77% против 68% мужчин. В то же время больше половины респондентов (56%) не считают необходимым увеличить объем физических нагрузок.

Примечательно, что жители столицы реже остальных занимаются спортом, но чаще жалуются на свое самочувствие и состояние здоровья и реже удовлетворены своей физической формой. В целом по стране наблюдается рост интереса к здоровому образу жизни.

Ранее Министерство финансов по поручению президента подготовило изменения в Налоговый кодекс, которые позволят ввести налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно поправкам «оздоровительный» налоговый вычет будут выделять в размере фактически произведенных расходов, однако его размер не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. После доработки законопроект внесут в нижнюю палату парламента.

Москва, Зоя Осколкова

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