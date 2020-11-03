Диего Марадона госпитализирован

В понедельник (2 ноября) Диего Марадона, звезда аргентинского футбола, был госпитализирован в частную клинику в Ла-Плате, к югу от Буэнос-Айреса, для медицинского осмотра, сообщила местная пресса. По сообщениям нескольких аргентинских СМИ, эта госпитализация связана не с пандемией коронавируса или его физическим состоянием, а скорее с его психологическим состоянием.

В настоящее время Марадона является техническим директором местного клуба (Gimnasia y Esgrima La Plata). В пятницу, он настоял на том, чтобы возглавить тренировку своих игроков в свой 60-й день рождения, но выглядел он при этом плохо и с трудом шел. Марадона пробыл на поле всего несколько минут, потом его уведи помощники. Как уточняет газета «Фигаро», у некоторых из родственников Марадоны недавно появились симптомы, сопоставимые с симптомами Covid-19, но их анализы оказались отрицательными.

Буэнос-Айрес, Елена Васильева

Буэнос-Айрес. Другие новости 31.10.20

Кадыров попросил Жириновского извиниться и помолчать. / Алтушкин стал лучшим менеджером в спортивном ритейле России. / В Кургане «луддиты» пытались сжечь новую лыжную базу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»