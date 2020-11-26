Гроб с телом Марадоны доставили в президентский дворец для церемонии прощания

Гроб с телом Диего Марадоны, легенды футбола, скончавшейся в среду, прибыл в президентский дворец Аргентины в Буэнос-Айресе, где состоится церемония прощания.

Как сообщают аргентинские СМИ, сотни людей уже выстроились в очередь, чтобы отдать дань уважения чемпиону мира 1986 года, который умер в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

Поминки для широкой публики состоятся в четверг с 6:00 до 16:00 по местному времени (с 9:00 до 19:00 по Гринвичу), говорится в заявлении президента.

Бывшая жена футболиста Клаудиа Вильяфанье и их две дочери Далма и Джанинна посетили Casa Rosada незадолго до полуночи. За ними последовали президент Федерации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа и действующие или вышедшие на пенсию игроки, в том числе товарищи по команде Марадоны из легендарного чемпионата мира 1986 года. Этим людям был предложен частный доступ к телу до начала общей церемонии прощания.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил трехдневный национальный траур.

Смерть Марадоны наступила в полдень среды от сердечного приступа в его доме в северном пригороде Буэнос-Айреса.

Буэнос-Айрес, Елена Васильева

Буэнос-Айрес. Другие новости 25.11.20

Скончался Диего Марадона. / Члены набсовета РУСАДА досрочно отказались от полномочий. / ЦСКА оштрафовали за скопление болельщиков на матче с «Динамо». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»