Врача Марадоны обвиняют в непредумышленном убийстве

Врача Леопольдо Луке подозревают в непредумышленном убийстве легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. В клинике и дома у доктора прошли обыски. Сам Луке отрицает вину и заявляет, что сделал все возможное, чтобы спасти жизнь не просто пациента, а своего друга.

Накануне около 30 полицейских провели обыски дома у 39-летнего доктора, а еще 20 отправились в его клинику в Буэнос-Айресе, передает ВВС. Были изъяты документы, связанные с лечением Марадоны. Следователи намерены восстановить картину последних дней жизни футболиста.

Есть подозрения, что условия реабилитации, которую бывший спортсмен проходил дома, не соответствовали требованиям, которые должны соблюдаться при таком состоянии пациента. В частности, за больным должны круглосуточно наблюдать медики, специализирующиеся на пациентах, злоупотребляющих психоактивными веществами, также необходимо присутствие дежурных врачей и автомобиля скорой помощи, оснащенного дефибриллятором.

Леопольдо Луке дал пресс-конференцию, на которой заявил о своей невиновности. «Мы сделали все, что могли. Я не считаю, что кто-либо виноват в этом», – отметил доктор, уточнив, что готов сотрудничать со следствием. По словам Луке, медработники, под присмотром которых находился Марадона, должны были следить за тем, чтобы футболист не злоупотреблял спиртным и лекарствами, они не могли предотвратить сердечный приступ.

Врач также уточнил, что причина смерти спортсмена не может быть связана с операцией на головном мозге, которую тот перенес 3 ноября. При этом Луке считает, что Марадона пробыл в больнице достаточно времени, у него не было показаний для дальнейшей госпитализации, а ехать в реабилитационный центр футболист отказывался.

Марадона скончался от сердечного приступа у себя дома 25 ноября. Футболист долгое время боролся с проблемами со здоровьем, в прошлом также лечился от наркозависимости.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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