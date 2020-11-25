Скончался Диего Марадонна

Один из лучших футболистов мира, чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. Как сообщает аргентинская газета Clarín, причиной стала остановка сердца. Новость о смерти футболиста подтвердил его пресс-секретарь. Смерть констатирована утром 25 ноября. Умер прославленный футболист у себя дома.
Марадона долгое время боролся с проблемами со здоровьем, в прошлом также лечился от наркозависимости. Недавно он перенес операцию на мозге.
Бывший тренер сборной Аргентины по футболу недавно возглавил команду Аль-Фуджейра. Он испытал звездные моменты в основном в 80-х, в 1986 году в качестве капитана он привел аргентинскую сборную к золоту в Мексике, а четыре года спустя к серебру в Италии.
Москва, Елена Васильева
Москва. Другие новости 24.11.20
Члены набсовета РУСАДА досрочно отказались от полномочий. / ЦСКА оштрафовали за скопление болельщиков на матче с «Динамо». / «Автомобилисту» разрешили пускать на матчи владельцев абонементов. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube