Скончался Диего Марадонна

Один из лучших футболистов мира, чемпион мира 1986 года Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. Как сообщает аргентинская газета Clarín, причиной стала остановка сердца. Новость о смерти футболиста подтвердил его пресс-секретарь. Смерть констатирована утром 25 ноября. Умер прославленный футболист у себя дома.

Марадона долгое время боролся с проблемами со здоровьем, в прошлом также лечился от наркозависимости. Недавно он перенес операцию на мозге.

Бывший тренер сборной Аргентины по футболу недавно возглавил команду Аль-Фуджейра. Он испытал звездные моменты в основном в 80-х, в 1986 году в качестве капитана он привел аргентинскую сборную к золоту в Мексике, а четыре года спустя к серебру в Италии.

Москва, Елена Васильева

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