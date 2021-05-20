Семерых медиков обвинили в преднамеренном убийстве Марадоны

Семерых человек обвиняют в преднамеренном убийстве Диего Марадоны. Об этом сообщает информационное агентство EFE. Все обвиняемые являются медицинскими работниками.

Судебный процесс по делу о смерти Марадоны начнется 31 мая. Изначально подозреваемых хотели обвинить в непредумышленном убийстве. Однако в ходе следствия генеральная прокуратура в Буэнос-Айресе пришла к выводу, что преступление было преднамеренным.

Среди обвиняемых – медсестры Рикардо Омар Альмирон и Дахиана Гизела Мадрид, координатор медсестер Мариано Перрони, врач, который координировал домашнюю госпитализацию бывшего футболиста, Нэнси Форлини, психолог Карлос Анхель Диас, психиатр Агустина Косачева и нейрохирург Леопольдо Луке, назначенный семейным врачом Марадоны.

Прокурор попросил судью по этому делу Орландо Диаса запретить обвиняемым покидать Аргентину. Если они будут признаны виновными, им грозит от 8 до 25 лет лишения свободы.

Две недели назад был опубликован отчет медицинской комиссии, которая расследовала причины гибели Марадоны. Члены комиссии пришли к выводу, что футболист находился в агонии в течение 12 часов, а медицинская бригада, лечившая его, была «несовершенной, безрассудной и безразличной» и не сделала ничего, чтобы предотвратить смерть.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 19.05.21

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