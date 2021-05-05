Марадона находился в агонии 12 часов и не получал помощи – выводы медицинской комиссии о смерти футболиста

Диего Марадона находился в агонии в течение 12 часов, а медицинская бригада, лечившая его, была «несовершенной, безрассудной и безразличной» и не сделала ничего, чтобы предотвратить смерть. Об этом говорится в отчете медицинской комиссии, назначенной для расследования его кончины, сообщает CNN.

Великий аргентинский футболист «не в полной мере использовал свои умственные способности» и мог бы иметь «больше шансов на выживание», если бы его поместили в медицинское учреждение, заключила медицинская комиссия в своем отчете, который станет частью судебного расследования этой смерти. Прокурор, ведущий дело, подтвердил данную информацию CNN.

Следователи изучают, почему бывшего футболиста лечили в доме в последние дни его жизни, и позволяло ли его психологическое состояние принимать решения по своему здоровью, а также выясняют, среди прочего, почему его не лечили от его сердечного заболевания.

Каждый из этих элементов упоминается в отчете медицинской комиссии, который CNN получил от источника, работающего над этим делом.

Никому не было предъявлено официальных обвинений, но семь человек по данному делу находятся под следствием, хотя они отрицают свою ответственность за случившееся.

«Хотя утверждение, что Диего Армандо Марадона не умер бы, если бы с ним обращались должным образом, принимая во внимание то, что было известно о днях, предшествовавших его смерти, мы согласны с тем, что у него было бы больше шансов выжить, если бы он лечился в медицинском учреждении в соответствии с передовой медицинской практикой», – говорится в отчете.

Работа медицинской бригады Марадоны во главе с нейрохирургом Леопольдо Луке и психиатром Агустиной Косачевой вызвала резкую критику со стороны следователей.

Помимо того, что их действия были названы «неадекватными, несовершенными и безрассудными», анализируя их работу можно сделать вывод, «что медицинская бригада полностью рассматривала возможную смерть пациента, но была совершенно безразлична к этой возможности и не изменила свое поведение или план лечения … оставляя здоровье пациента на волю случая».

В ноябре прошлого года нейрохирург Луке рассказал прокурорам о своих профессиональных отношениях с Марадоной. «Ничто не указывает на мою халатность», – сказал тогда он.

В декабре адвокат психиатра Косачевой сообщил CNN, что его клиентка «использовала свое здравое суждение с медицинской точки зрения».

Эксперты также подтвердили результаты вскрытия, которые определили, что причиной смерти был «острый отек легких, вторичный по отношению к обострению хронической сердечной недостаточности», и анализы не обнаружили в его организме наркотиков или алкоголя.

Но они подчеркнули, что Марадона, которому на момент смерти было 60 лет, страдал от длительной агонии.

«Марадона начал умирать по крайней мере за 12 часов до времени констатации смерти, то есть имелись безошибочные признаки периода длительной агонии, и в результате мы пришли к выводу, что пациент не находился под адекватным наблюдением», – говорится в отчете.

Бывший футболист «не в полной мере использовал свои умственные способности и не был в состоянии принимать решения о своем здоровье, по крайней мере, с того момента, когда он был госпитализирован (в медицинскую клинику в городе Ла-Плата)», говорится в отчете, который цитирует CNN.

Кроме того, в отчете обсуждается «домашняя госпитализация» – когда Марадону поместили в дом в Тигре, в северной части Буэнос-Айреса, после выписки из клиники Olivos 11 ноября. Именно там футболист и скончался две недели спустя.

Правление заявило, что госпитализация на дому на самом деле не была таковой, поскольку не существовало основных условий для госпитализации пациента с множеством сложных патологий, подобных тем, которые были у Марадоны.

Медицинские эксперты также утверждали, что медицинская бригада в доме работала с нарушениями и должного ухода Марадона в итоге не получил, сообщает CNN.

Хотя все подследственные заявляют, что не совершали никаких нарушений, они еще не прокомментировали отчет медицинской комиссии, который будет проанализирован прокурорами, работающими над этим делом, чтобы решить, как будет продвигаться судебное расследование.

Буэнос-Айрес, Елена Васильева

Буэнос-Айрес. Другие новости 30.04.21

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