Марадона перенес операцию на мозге

Диего Армандо Марадона, госпитализированный накануне в одну из частных больниц Аргентины, перенес операцию на мозге.

«Нам удалось удалить сгусток крови. Диего хорошо справился с операцией», – сообщил СМИ доктор Леопольдо Луке. Он также добавил: «Он находится под контролем. Установлен дренаж. Он будет оставаться под наблюдением».

Напомним, что 60-летний Марадона был госпитализирован в понедельник в больницу в Ла-Плате. В пятницу Марадона, будучи техническим тренером местной команды Gimnasia, настоял на личном участии в тренировке. Однако когда он вышел на поле, очевидцы констатировали, что он вел себя неадекватно. Потом он упал и был выведен под руки с поля помощниками. На операционный стол Марадона попал с диагнозом субдуральная гематома.

Буэнос-Айрес, Александра Столицына

Буэнос-Айрес. Другие новости 03.11.20

Экс-депутат заксобрания ЯНАО получил должность в мэрии Салехарда. / В Екатеринбурге 11 ноября презентуют талисманы Всемирных студенческих игр. / Диего Марадона госпитализирован. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»