Марадона оказался потомком хорватов

Сообщество «Культура Хорватии», которое поддерживает связь между соотечественниками, живущими в Южной Америке, простилось в соцсети с великим футболистом, опубликовав неожиданные сведения о происхождении знаменитого футболиста Диего Mарадоны.

«Прощай, потомок хорватов... Его прадед по линии матери родился на хорватском острове Корчула, родине Марко Поло, и носил имя Mатей Kариолич. Затем он эмигрировал в Аргентину и сменил имя на Mэтью Kариоличи, его дочь Cальвадора Kариоличи вышла замуж за Рамона Франку и в этом браке родилась мать Диего Mарадоны Далма. Успокойся с миром, легенда...» – говорится в публикации.

Канцелярия по делам хорватских переселенцев подтвердила хорватское происхождение футболиста, указав, что имя Далма весьма распространено в Аргентине среди хорватских эмигрантов родом из Далмации.

Загреб, Катарина Лане

Загреб. Другие новости 02.12.20

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