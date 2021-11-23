Врач Нельсон Кастро сообщил, что легендарный футболист Диего Марадона был похоронен без сердца. Об этом пишет издание Marca.

По словам Кастро, сердце потребовалось для определения причины смерти футболиста. Кроме того, группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела, чтобы врачи извлекли орган из тела перед похоронами.

«Сердце Марадоны было очень большим, оно весило полкилограмма. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности», – рассказал врач.

Марадона скончался от сердечного приступа у себя дома 25 ноября 2020 года. Футболист долгое время боролся с проблемами со здоровьем, в прошлом также лечился от наркозависимости. Семерых человек обвинили в преднамеренном убийстве Марадоны. Все обвиняемые являются медицинскими работниками.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

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