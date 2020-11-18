Федор Емельяненко может завершить карьеру из-за коронавируса

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко допустил досрочное завершение карьеры из-за коронавируса. Спортсмен отметил, что семья его поддерживает.

«Да, есть такой вариант», – ответил боец на вопрос о том, что он может не вернуться на ринг из-за невозможности проводить бои во время пандемии коронавируса. Емельяненко добавил, что его семья ждет завершения карьеры и поддерживает его, передает ТАСС. По контракту у россиянина осталось два боя.

В активе Емельяненко 39 побед и шесть поражений. В 2012 году он объявил об уходе из спорта, но через три года возобновил карьеру.

Боец также высказался о решении чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова больше не выходить на бой. Емельяненко пояснил, что спортсмен всегда сам чувствует, когда ему уходить.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.11.20

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