Члены набсовета РУСАДА досрочно отказались от полномочий

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев заявил, что члены этого органа РУСАДА будут досрочно освобождены от полномочий. Об этом указано на сайте организации.

«Сегодня на заседании наблюдательного совета Елена Исинбаева и Андрей Строкин заявили о намерении выйти из его состава с 1 января 2021 года в связи с вступлением в силу обновленного Всемирного антидопингового кодекса и содержащимися в нем новыми требованиями. Мы единодушно поддерживаем наших коллег. С учетом этого, а также того факта, что мандат нынешнего наблюдательного совета истекает уже в марте 2021 года, мы пришли к выводу о целесообразности досрочного прекращения полномочий и остальных членов действующего наблюдательного совета РУСАДА и его формирования в обновленном полноценном составе», – сказал Ивлев.

Напомним, 1 января будущего года в силу вступит новая версия Всемирного антидопингового кодекса WADA. С этого момента представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций не смогут членствовать в составе управления национального антидопингового агентства.

Москва, Иван Гридин

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