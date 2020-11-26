Участие России в первом этапе Кубка мира по биатлону под вопросом: в команде нашли коронавирус

Союз биатлонистов России (СБР) подтвердил выявление коронавирусной инфекции в национальной команде перед первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти. Спортсменов тестировали по прибытии в Финляндию. Вопрос об участии российской сборной в этих стартах будут решать финские медицинские власти.

По информации СБР, коронавирус обнаружен у биатлониста Антона Бабикова, у врачей сборной Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также у массажиста Валерия Лашина.

Российская сторона предоставила медицинской комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) всю затребованную информацию о заболевших. «Документы переданы медицинским властям Финляндии, которым предстоит принять решение, касающееся участия членов сборной России в стартовом этапе Кубка мира», – говорится в сообщении СБР.

Сейчас российские биатлонисты находятся на самоизоляции в отеле.

Ранее IBU в своем твиттере сообщил, что в российской сборной зарегистрирован случай заболевания Covid-19 перед первым этапом Кубка мира. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в свою очередь, сообщил об инфицировании четырех представителей сборной РФ, но имена зараженных не назвал.

Первый этап Кубка мира пройдет в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.11.20

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