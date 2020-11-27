ФИФА назвала составы корзин квалификации к ЧМ-2022 в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала составы корзин квалификационного турнира к Чемпионату мира 2022 года в Катаре. Разделение на корзины состоялось на основании мирового рейтинга ФИФА. Сборная России, занимающая 39-е место рейтинга, оказалась в третьей корзине.

55 участников в европейской квалификации разделят на десять групп, в каждую попадет по одному представителю из корзин. По политическим соображениям сборная России не сможет сыграть с командой Украины, сборная Сербии – с Косово, а Армения – с Азербайджаном.

Победители группы сразу попадут в финал, который состоится в Катаре. Среди занявших вторые места в группах и лучших среди победителей групп нынешнего розыгрыша Лиги наций разыграют три путевки. Среди этих 12 команд будет проведено три мини-турнира на выбывание с четырьмя участниками в каждом; победитель каждого из них выйдет на мировое первенство.

Жеребьевка состоится 7 декабря. Составы корзин выглядят следующим образом:

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Белоруссия, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.11.20

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