Глава Минспорта предложил изменить лимит на легионеров в футболе

Глава Минспорта России Олег Матыцин на фоне безвыигрышной серии российских клубов в еврокубковых турнирах предложил задуматься об изменении лимита на легионеров в премьер-лиге РФ. За 16 матчей российские команды не одержали ни одной победы на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Мы не можем жить критериями или международными стандартами. Каждый клуб должен быть заинтересован в том, чтобы как можно больше его воспитанников выступали и защищали цвета клуба, что будет дальнейшей основной успешного выступления национальной сборной. Иначе, если нет взаимосвязи, если клуб играет только за счет легионеров, то рассчитывать на успехи сборной не получится. Мы же не будем легионеров ставить в сборную команду», – приводит слова министра РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что «результаты выступления в еврокубках и сборной будут предметом серьезного анализа РФС и наблюдательного совета». Матыцин отметил, что лишь только изменением лимита на легионеров вопрос не решить. Он считает необходимым «ориентироваться на национальный компонент, на российскую систему, в том числе футбола, легкой атлетики или других видов спорта».

Напомним, летом 2019 года РФС утвердил новый лимит на легионеров в чемпионате страны. Теперь из 25 заявленных на сезон футболистов клуб имеет право указать не более восьми легмонеров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.11.20

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