«Нас кололи во все места, эффект был»: олимпийская чемпионка из России призналась в использовании допинга

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова призналась в употреблении допинга во время спортивной карьеры. Биатлонистка и лыжница покинула большой спорт в 2002 году.

«Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был», – рассказала Резцова в интервью Sports.ru. По словам спортсменки, она принимала запрещенные вещества, «когда вернулась в лыжи в 96-м». «Пахала как лось, и мне сказали: надо еще делать это», – отметила Резцова.

По словам биатлонистки, на первом этапе Кубка мира в Финляндии ей прямо заявили, что необходимо принять некоторые препараты. На уточняющие вопросы спортсменке ответили, что речь идет о витаминах и их все употребляют. За эти препараты Резцова заплатила 2,5 тыс. долларов.

«Я пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала», – призналась биатлонистка.

Резцова добавила, что она точно не знает, какие препараты ей вводили. «Мне это помогало – и все. Если бы я попалась, то, наверное, уже отвечала бы. Перед иконой говорю: я не знаю, что мне кололи», – отметила спортсменка, добавив, что «сейчас допинг сплошь и рядом».

Анфиса Резцова долгое время сохраняла титул единственной женщины в мире – олимпийской чемпионки сразу в двух зимних видах спорта. Она является трехкратной чемпионкой мира в лыжных гонках и двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Москва, Наталья Петрова

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