В 2018 году Россия стала лидером по числу антидопинговых нарушений

Спортсмены из России нарушили больше антидопинговых правил в 2018 году, чем атлеты из других стран. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

В общей сложности специалисты взяли 263 519 проб. Отклонения от нормы выявлены в результатах 1640 тестов представителей 92 видов спорта из 117 стран мира. Общее количество нарушений составило 1923.

Чаще всего антидопинговые правила нарушались в велоспорте – 215. Также в тройку вошли легкая атлетика (188) и тяжелая атлетика (157).

Лидером по числу выявленных нарушений являются спортсмены из РФ – 144, затем идут атлеты из Италии (132) и Франции (114).

Напомним, 1 января будущего года в силу вступит новая версия Всемирного антидопингового кодекса WADA. С этого момента представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций не смогут членствовать в составе управления национального антидопингового агентства.

Женева, Зоя Осколкова

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