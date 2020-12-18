Российские спортсмены продолжат выступать под нейтральным флагом до конца 2022 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил срок отстранения российских атлетов от Олимпиад и Чемпионатов мира. Согласно решению, россияне не смогут выступать под национальным флагом не 4, а 2 года – до 16-го декабря 2022-го.

Россиянам будет позволено выступать только в нейтральном статусе. Кроме того, на тот же период Россия лишена права претендовать на проведение Чемпионатов мира, Олимпиад. Также российские спортивные чиновники не смогут официально присутствовать на соревнованиях.

По мнению президента Федерации керлинга, члена комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищева, сокращение срока является победой адвокатов. По его словам, за употребление допинга наказание должны нести отдельные спортсмены и тренеры, но никак не вся страна, передает «Эхо Москвы».

Лозанна, Иван Гридин

Лозанна. Другие новости 17.12.20

Россия осталась без флага и гимна. / Путин о сливе интим-видео Дзюбы: Это не должно влиять на профессиональную деятельность. / Теннисисты УГМК вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»