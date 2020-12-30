Россия разгромила Австрию и вышла в четвертьфинал МЧМ по хоккею

Хоккеисты молодежной сборной России по хоккею разгромили команду Австрии на чемпионате мира, который проходит в канадском Эдмонтоне, и обеспечили себе досрочный выход в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 7:1.

У россиян две шайбы забросил Василий Подколзин (7-я и 14-я минуты), также голы забили Родион Амиров (5), Марат Хуснутдинов (17), Артемий Князев (42), Егор Афанасьев (58) и Арсений Грицюк (59). У австрийцев отличился Сенна Петерс на 28-й минуте.

Лучшим игроком матча был признан Василий Подколзин.

Российская сборная по итогам трех матчей набрала шесть очков и заняла третье место в группе. Четвертое место у Чехии, набравшей 3 очка в трех играх. На последнем, пятом месте находится Австрия, не набравшая ни одного балла в трех матчах.

В групповом этапе у хоккеистов России осталась еще одна игра – 31 декабря команда сыграет со Швецией.

Эдмонтон, Наталья Петрова

Эдмонтон. Другие новости 28.12.20

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