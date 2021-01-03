Молодежная сборная России по хоккею узнала соперника по полуфиналу МЧМ

Хоккеисты молодежной сборной России обыграли команду Германии в четвертьфинале молодежного Чемпионата мира по хоккею. В полуфинале мирового первенства российские игроки встретятся с канадцами.

Сборная России победила Германию со счетом 2:1. В составе россиян шайбы забросили Василий Пономарев (10-я минута) и Данил Башкиров (30). В составе немецкой команду гол провел Флориан Элиас (44).

Соперником России по полуфиналу МЧМ по хоккею стала сборная Канады, нанесшая поражение Чехии – 3:0. Матч пройдет в ночь на 5 января по московскому времени.

В другом полуфинале сборная США встретится с финской командой. В 1/4 финала чемпионата американцы победили Словакию – 5:2, а финны обыграли шведов – 3:2.

Действующим победителем молодежного ЧМ является Канада – год назад в финальном поединке анадцы взяла верх над Россией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.12.20

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