«Не хватило энергии или мастерства»: молодежная сборная России разгромно проиграла канадцам

Сборная России потерпела сокрушительное поражение со счетом 0:5 от канадцев в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею. Как заявил главный тренер российской команды Игорь Ларионов, россиянам не хватило энергии или мастерства, чтобы перевернуть игру.

«Мы хорошо начали, провели первые смены в канадской зоне и никак не ожидали получить такой быстрый гол в свои ворота. Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3. Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру», – цитирует Ларионова РИА «Новости».

Главный тренер заверил, что «найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу». «Отдадим должное канадцам – они играли в очень хороший хоккей, были нацелены, были свежее. Это хоккей, это не трагедия. Но ребята сейчас очень сильно расстроены. Сейчас главное – восстановиться, подготовиться и выходить завтра на матч за бронзу», – добавил Ларионов в комментарии, опубликованном на сайте Федерации хоккея России.

В матче за третье место сборная России встретится с командой Финляндии. Игра пройдет 6 января.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 04.01.21

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