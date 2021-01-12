В Японии отвергли обсуждение отмены летних Олимпийских игр

Организаторы Олимпийских игр в Токио отрицают, что в феврале состоится обсуждение возможной отмены Игр, которые запланированы на июль, в связи с переносом в минувшем году из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Выступая перед сотрудниками Токио-2020, генеральный менеджер оргкомитета Тоширо Муто назвал «ложной информацией» предположения японских СМИ о том, что судьба Олимпиады должна решиться в феврале 2021 года. «Когда появляется такая информация, некоторые люди могут почувствовать беспокойство. Хочу сказать, что мы так не думаем и что эти статьи – фальшивка», – заявил Муто.

Он также поставил под сомнение репрезентативность опроса общественного мнения, согласно которому, все больше японцев выступают против проведения Игр. Столкнувшись с резким ростом числа случаев коронавируса на местном уровне, Япония объявила на прошлой неделе чрезвычайное положение в Токио и соседних регионах. Это в значительной мере усилило скептицизм общественности по поводу проведения Олимпийских игр и необходимости привозить в страну огромное количество иностранных зрителей и спортсменов, отмечает «Фигаро».

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 11.01.21

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