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Воскресенье, 24 января 2021, 16:50 мск

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Российский лыжник повздорил с соперниками на гонках в Лахти

Российскую команду спортсменов, в состав которой вошел Александр Большунов, дисквалифицировали на эстафете на этапе командной гонки, которая проходила в Лахти. Причиной стало неспортивное поведение россиянина.

Финский спортсмен Йони Мяки подрезал Большунова. На эти действия Большунов отмахнулся лыжной палкой, а после того, как финишировал, влетел в лыжников сборной Финляндии. Эти действия судьи сочли неспортивными.

Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняли третье место, но из-за дисквалификации судьи аннулировали результат. Четвёртой пришла другая российская команда, за которую бежали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. В итоге бронзу всё-таки получила Россия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.01.21

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