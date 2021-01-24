Российский лыжник повздорил с соперниками на гонках в Лахти

Российскую команду спортсменов, в состав которой вошел Александр Большунов, дисквалифицировали на эстафете на этапе командной гонки, которая проходила в Лахти. Причиной стало неспортивное поведение россиянина.
Финский спортсмен Йони Мяки подрезал Большунова. На эти действия Большунов отмахнулся лыжной палкой, а после того, как финишировал, влетел в лыжников сборной Финляндии. Эти действия судьи сочли неспортивными.
Команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова заняли третье место, но из-за дисквалификации судьи аннулировали результат. Четвёртой пришла другая российская команда, за которую бежали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов. В итоге бронзу всё-таки получила Россия.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 22.01.21
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