РУСАДА не станет оспаривать санкции CAS в отношении российских спортсменов

Руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло решение отказаться от идеи подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отстранением российских спортсменов на два года от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. Заявление опубликовано на официальном сайте РУСАДА.

Указано, что выводы о манипуляциях с данными основываются на неверной и односторонней оценке фактов. «Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА, а также иными лицами на протяжении всего производства по делу», – сказано в заявлении.

Также стоит отметить, что в РУСАДА приветствовали отказ СAS от введения коллективных санкций в отношении невиновных спортсменов. В заявлении указано, что, исходя из интересов российских спортсменов и российского спорта, РУСАДА приняло решение не оспаривать решение CAS в Федеральном (Верховном) суде Швейцарии.

Москва, Иван Гридин

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