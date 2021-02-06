Досрочная победа: российский лыжник Александр Большунов вновь выиграл Кубок мира

Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Федерация лыжных гонок России в официальном сообщении от лица президента организации Елены Вяльбе поздравила спортсмена с заслуженной наградой.
В прошлом году Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира.
Ранее триумфаторами становились советские лыжники Александр Завьялов (1980/81, 1982/83) и Владимир Смирнов (1990/91), отмечает «Интерфакс». Смирнов также выиграл Кубок мира в сезоне-1993/94 под флагом Казахстана.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 05.02.21
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