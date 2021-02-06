российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 6 февраля 2021, 13:20 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Досрочная победа: российский лыжник Александр Большунов вновь выиграл Кубок мира

Фото: flgr.ru

Российский лыжник Александр Большунов второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Федерация лыжных гонок России в официальном сообщении от лица президента организации Елены Вяльбе поздравила спортсмена с заслуженной наградой.

В прошлом году Большунов стал первым россиянином, которому удалось выиграть общий зачет Кубка мира.

Ранее триумфаторами становились советские лыжники Александр Завьялов (1980/81, 1982/83) и Владимир Смирнов (1990/91), отмечает «Интерфакс». Смирнов также выиграл Кубок мира в сезоне-1993/94 под флагом Казахстана.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.02.21

«Автомобилист» вышел в плей-офф КХЛ. / На Эльбрусе сноубордиста вытащили из 15-метровой трещины в леднике. / В Екатеринбурге пройдет международный спортивный фестиваль. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Спорт,