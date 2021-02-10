Сборная России провалила старт чемпионата мира по биатлону

Сборная России по биатлону потерпела поражение на старте чемпионата мира по биатлону. В смешанной эстафете российские спортсмены заняли только девятое место.

Золото чемпионата мира завоевала Норвегия. На втором месте – команда Австрии, на третьем – сборная Швеции.

Российская команда с двумя штрафными кругами финишировала девятой, уступив норвежцам 2 минуты 11,4 секунды. В составе сборной выступили Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Поклюка, Светлана Антонова

Поклюка. Другие новости 10.02.21

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