российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 февраля 2021, 19:19 мск

Новости Спорт

Новости, Кратко, Популярное

Сборная России провалила старт чемпионата мира по биатлону

Фото: официальный сайт Союза биатлонистов России

Сборная России по биатлону потерпела поражение на старте чемпионата мира по биатлону. В смешанной эстафете российские спортсмены заняли только девятое место.

Золото чемпионата мира завоевала Норвегия. На втором месте – команда Австрии, на третьем – сборная Швеции.

Российская команда с двумя штрафными кругами финишировала девятой, уступив норвежцам 2 минуты 11,4 секунды. В составе сборной выступили Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Поклюка, Светлана Антонова

Поклюка. Другие новости 10.02.21

Музыка Чайковского заменит гимн России на Чемпионате мира по конькобежному спорту. / В Крыму ослабили антиковидные ограничения. / На Сахалине отменили финал Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, В мире, Россия, Спорт,