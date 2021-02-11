Глава оргкомитета Олимпиады в Токио уйдет в отставку из-за сексистских высказываний

Глава оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уйдет в отставку из-за скандала, вызванного его сексистскими высказываниями, сообщает NHK и Reuters. По данным СМИ, об отставке официально объявят на заседании исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020» в пятницу, 12 февраля.

В ходе заседания Олимпийского комитета Японии (JOC) Мори заявил, что увеличение числа женщин в спорткомитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он также указал на то, что женщинам якобы присуще «сильное чувство соперничества» и что, когда одна из них поднимает руку, «все в конечном итоге что-то говорят» и приходится продлевать заседание.

Позднее Мори публично извинился за свое высказывание, но отказался уходить из-за скандала в отставку. Спустя неделю, в МОК осудили слова главы оргкомитета а около сотни волонтеров заявили об отказе работать на Играх в знак протеста.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции Игры было решено перенести. Предполагается, что они откроются 23 июля и продлятся до 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

Токио, Иван Гридин

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