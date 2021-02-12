Союз биатлонистов обвинил IBU в нарушении решения спортивного суда

Союз биатлонистов России (СБР) направил письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), выразив несогласие с ограничением на использование во время Чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» (СБР) и цветного логотипа СБР в модифицированном виде – без изображения государственного флага России, сообщает СБР.

«Мы считаем, что руководство IBU в своих требованиях выходит за рамки предписаний решения Спортивного арбитражного суда (CAS), по сути нарушая их, так как упомянутое решение однозначно допускает использование цветов российского флага участниками соревнований», – указано в заявлении.

«Требования IBU – чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS. Более того, IBU нарушает не только решения спортивного арбитража, но и собственные основополагающие документы», заявили в организации.

Напомним, что из-за введенных WADA санкций сборная России выступает на ЧМ под измененным флагом СБР. В частности на нем отсутствует российский триколор. Согласно решению CAS, российский флаг не может быть использован ни в одной из официальных зон чемпионата мира.

Москва, Иван Гридин

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