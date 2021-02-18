Российским лыжникам запретили использовать «Катюшу» во время ЧМ

Песня «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на Чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). «В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», – заявили в FIS.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФГЛР) Елена Вяльбе рассказала, что организация обратилась к FIS с просьбой использовать «Катюшу» в качестве замены гимна России на ЧМ. «Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары (мелодию) FIS», – сказал она.

Федерация лыжных гонок России объявила, что в состав сборной России войдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов, Сергей Ардашев, Евгений Белов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев и Алексей Червоткин.

В составе женской сборной выступят Наталья Непряева, Юлия Ступак, Анна Нечаевская, Лилия Васильева, Алиса Жамбалова, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Евгения Крупицкая, Христина Мацокина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Анастасия Фалеева.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.21

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